Locri, Polifroni: ‘Squadra affidata a mister Caridi. Locri può fare la C’

Dopo le polemiche del post gara con la sconfitta del Locri e l’attacco durissimo del presidente Polifroni nei confronti del tecnico Cozza, il massimo dirigente ha indetto una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi.

Il tecnico e la questura

“Abbiamo affidato la squadra a mister Caridi per gli allenamenti. Non c’è nessuna denuncia da parte di qualcuno. La questura di Siderno ha percepito un’ambiente caldo e ha deciso di mettere al sicuro lo stadio da possibili pericoli. Ma Locri non è Beirut, l’ho specificato. Qui ci sono bravissime persone, siamo stati a Reggio Calabria dove hanno applicato misure di sicurezza verso tifosi che sono ragazzi perbene. Chi viene a Locri ci fa sempre i complimenti, ci facciamo ben volere anche attraverso il calcio a vantaggio della città. Il mio operato fino a oggi credo sia indiscutibile”.

Incredibile sconfitta

“Inizialmente ho pagato l’inesperienza, sono stato più tifoso che presidente, poi ho capito e voltato pagina. La partita di domenica? Siamo troppo forti e temuti da tutti, l’ho detto anche ai calciatori abbiamo fatto qualche errore di valutazione che ci ha fatto perdere punti e partite. Vincere con la Reggina sarebbe stato un evento. Anche se alcune scelte non le ho fatte direttamente io, ho la responsabilità per averle avallate. Non ho capito perchè non sono state inserite forze fresche in campo dopo lo 0-2, abbiamo perso una partita vinta”.

Possibile cambio

“Nelle prossime ore vi informeremo, ma non è questo il problema principale. Intanto l’allenamento, come detto, lo dirigerà mister Caridi. Mister Cozza si è presentato e sta dialogando con il vicepresidente, ripeto, vi faremo sapere. Adesso voglio finire questo 2024 dicendo ai tifosi, vi aspetto allo stadio per sostenere la nostra squadra. Spero che siano in tanti, non possiamo mantenere il calcio con trecento paganti, il Locri secondo me potenzialmente può fare tranquillamento la serie C, ma con il sostegno di tutti. Noi fino al termine della stagione ci saremo, garantiamo impegno, interverremo sul mercato, ma non si può andare avanti con così pochi paganti. Io sono sempre con voi“.