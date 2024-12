Locri: il presidente Polifroni è durissimo con il tecnico Cozza. Attacco senza mezzi termini

E’ durissimo il presidente del Locri Polifroni al termine della gara persa dalla sua squadra contro la Reggina, dopo un grandissimo primo tempo e il vantaggio di due reti: “Per quello che è successo oggi c’è poco da commentare. Ho visto un grande Locri nel primo tempo che vinceva due a zero al Granillo contro la Reggina. Poi un tecnico che ha mandato la squadra in campo con un 4-2-1-3 e ha continuato con questa disposizione tattica. Le basi del calcio dicono che se soffri ti devi difendere. Fai il kamikaze, poi non so quello che si dirà martedi, primo tempo grandioso e il secondo tempo è stato tecnicamente sbagliato, è evidente.

Il Locri è una grande squadra, ma alla fine ci vuole il manico che sappia gestire anche le proprie emozioni. Se sei convinto di vincere 4-0 al Granillo allora hai sbagliato, mi sarei accontentato del 2-0, potevi prendere un gol, bisognava chiudersi ma non avresti fatto fare una figuraccia alla società del Locri e ai ragazzi che hanno sudato la maglia.

E’ una cosa palese, non mi nascondo dietro un dito e non le mando a dire. La squadra c’è, abbiamo peccato in altro, chi ha sbagliato se ne renda conto. Io sono sereno per come ho operato, la squadra, ripeto, è forte. Esonero? E perchè dovrei farlo? Certamente ognuno faccia le proprie considerazioni, scusate lo sfogo, sono amareggiato perchè abbiamo perso una partita vinta, di cosa parliamo. L’errore è evidente, uno che vuole salvare la faccia, deve fare quello che deve fare, poi ognuno di noi ha il suo carattere e la sua faccia…”