Locri-Reggina: disposizioni per il settore ospiti e l’amarezza dei tifosi che ne rimangono fuori

“Su disposizioni delle Forze dell’Ordine, la prevendita per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti a Reggio Calabria.

I biglietti sono acquistabili solo presso Bcenter, in via Sbarre Centrali 260/B a Reggio Calabria.

Tribuna Ospiti: 12€ + 1,50€ di prevendita

Disponibili solo 898 biglietti per il settore ospiti

I tagliandi sono nominativi: è necessario portarli con un documento d’identità il giorno della gara

Info utili per l’acquisto dei biglietti

La prevendita sarà attiva fino a mercoledì 16 alle ore 19:00.

Non sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio.

Si ricorda che l’accesso sarà consentito solo con tagliando nominativo e documento valido, come stabilito dalle disposizioni delle Forze dell’Ordine”.

Questo il comunicato pubblicato sulla pagina social del Locri. Tantissime le reazioni tra amarezza e dispiacere da parte dei tifosi della Reggina residenti in provincia che avrebbero voluto assistere all’incontro e che invece non potranno farlo, viste le disposizioni stabilite dalle Forze dell’Ordine rispetto all’acquisto del biglietto.