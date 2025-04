Locri-Reggina: ultime ore per gli ultimi biglietti. Il dato aggiornato

Vigilia del match tra il Locri e la Reggina, gara valida per la terzultima giornata del campionato di serie D. Sarà un’altra battaglia per la squadra di Trocini impegnata nella sua rincorsa al primo posto e contro una compagine che si gioca il tutto per tutto per evitare la retrocessione.

Ci sarà una grande cornice di pubblico per merito dei tifosi amaranto, quelli della Reggina, visto che il settore a loro riservato viaggia verso il sold out. In questo momento sono poco piàù di 750 i biglietti venduti dei 900 a disposizione. C’è tempo fino alle 19,00 di stasera per acquistarli.