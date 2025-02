Locri, il reggino Zito: ‘A Siracusa non partiamo battuti. La Reggina…’

"Si è pagato parecchio per le assenze di Grillo e Barillà"

E’ intervenuto a “Pianeta Dilettanti“, la trasmissione condotta dal collega Nino Neri, il tecnico del Locri Domenico Zito ed ha parlato della sfida del Granillo di domenica scorsa e di quella che la sua squadra dovrà giocare la prossima giornata contro la capolista: “Quella tra la Reggina e il Siracusa è stata una partita equilibrata e decisa dagli episodi. Gli amaranto erano passati in vantaggio ed importante tenere il risultato anche considerando il contesto del Granillo, questione anche di forza mentale. Si è pagato parecchio per le assenze di Grillo e Barillà“.

Siracusa-Locri

“Per noi è un’opportunità e c’è una classifica da migliorare. E’ una bella vetrina per tutti noi, dovremo fare la partita perfetta perché affrontiamo la capolista e comunque una squadra che arriva da una vittoria determinante. Dobbiamo cercare di stare sempre in partita e sfruttare le occasioni che avremo. Non partiamo battuti“.