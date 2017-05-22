L’Orchestra Giovanile dello Stretto alla commemorazione di Falcone e Borsellino in diretta Rai

L’Orchestra Giovanile dello Stretto “V.Leotta”, nucleo di Reggio Calabria del Sistema Abreu parteciperà, insieme ai nuclei di Palermo e Catania alla manifestazione nazionale #PalermoChiamaItalia, 70.000 studentesse e studenti insieme contro le mafie per il XXV anniversario delle stragi di Capaci e via d’Amelio.

La cerimonia di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino, di Francesca Morvillo e delle loro scorte, si svolgerà il 23 maggio presso l’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra. I giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile dello Stretto, suoneranno alla presenza delle più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, il Ministro dell’Interno, Marco Minniti, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la

Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Rosy Bindi, il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati Eugenio Albamonte, la Presidente Maria Falcone, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità nazionale anticorruzione.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai Uno dalle ore 9.45.