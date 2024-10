Loredana Bertè ricorda Mia Martini: “É più viva che mai”

Loredana Bertè è stata ospite della puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ trasmessa ieri, domenica 22 settembre. Nel corso dell’intervista, la famosa cantante ha ricevuto un disco di platino ed ha rilasciato ai microfoni delle dichiarazioni riguardanti la sorella scomparsa 24 anni fa.

Loredana Bertè e Mia Martini, le sorelle della canzone italiana, sono nate entrambe il 20 settembre, e a pochi giorni da questa data, la Bertè rivive in tv il ricordo di Mimì.

“Murolo mi chiamò, mi disse che Mimì era arrabbiata con me perché non avevo un telefonino ed era impossibile trovarmi. Fu uno degli ultimi screzi avuti con lei. Me ne pento amaramente di non aver comprato un telefonino, perché se lo avessi avuto non sarebbe morta. Ma non è morta, è più viva che mai.

Sono certa che non si sia tolta la vita, aveva altri progetti. Non ho idea di cosa sia successo, ma amava troppo la vita, ogni giorno per lei era un momento magico”.