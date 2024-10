Il reggino Festicini riceve la laurea honoris causa in relazioni internazionali

A 31 anni Festicini non perde occasione di portare il nome di Reggio Calabria sullo scenario nazionale ed internazionale

Il Dipartimeto di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Diritto Internazionale ISFOA Persona Giuridica legalmente autorizzata e riconosciuta tramite certificato e decreto di incorporazione negli Stati Uniti, Repubblica di San Marino, Belize, Albania e Confederazione Elvetica ha nelle mani del Magnifico Rettore Prof. Stefano Masullo conferito per i suoi alti meriti acquisiti nel corso delle sue attività al Cavaliere Lorenzo Festicini la Laurea Magistrale Honoris Causa in Relazioni Internazionali e Diplomatiche.

La cerimonia ha avuto luogo oggi 23 luglio a Milano presso la sede dell’ISFOA alla presenza della commissione di laurea ed autorità.

Festicini si contraddistingue per le sue capacità diplomatiche internazionali dove al vertice dell’Istituto Nazionale Azzurro – è Fondatore e Presidente- è stato ed è protagonista di azioni umanitarie a favorire la pace e a lavorare a livello internazionale per i diritti dell’uomo organizzando manifestazioni e commemorazioni di ampio respiro che hanno coinvolto e coinvolgono le più alte autorità ecclesiastiche, militari e civili dello Stato e non solo.