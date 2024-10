L’organico della Reggina analizzato ‘centimetro per centimetro’

Con un simpatico titolo al post, ma di fatto corrispondente ad un dato esatto che riguarda la struttura fisica della nuova Reggina, il tifoso Antonio Falco ha messo in elenco tutti i giocatori potenzialmente in organico per la stagione che sta per iniziare, inserendo insieme a quelli già contrattizzati, anche coloro ormai prossimi a farlo e qualcuno di quelli che potrebbe andare via:

Saremo all’altezza?

Gasparetto 1,95

Lafferty 1,93

Vasic 1,93 (non ancora contrattizzato)

Stavropoulos 1,91

Bertoncini 1,88

Rossi 1,88

Charpentier 1,88

Plizzari 1,87

Farroni 1,86

Di Chiara 1,85 (non ancora contrattizzato)

Guarna 1,85

Folorusho 1,85

Bianchi 1,85

Crisetig 1,84

Cionek 1,84 (non ancora contrattizzato)

Del Prato 1,83

Loiacono 1,82

Denis 1,82

Menez 1,82

Rolando 1,82

Liotti 1,80

Rivas 1,78

Sounas 1,77

Garufo 1,76

Mastour 1,75

Bellomo 1,74

Peli 1,72

De Rose 1,69