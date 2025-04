VisionOttica arriva a Reggio: L’ottico di fiducia si rinnova e presenta una nuova linea artigianale

Un’occasione per presentare la nuova insegna e mostrare a clienti e curiosi tutte le novità pensate per il benessere visivo

Un cambiamento importante merita di essere celebrato.

Dopo oltre dieci anni di esperienza al servizio della vista, L’ottico di fiducia di Reggio Calabria annuncia una grande novità: il negozio, che da poco più di un anno si trova nel cuore del quartiere Sant’Anna, entra ufficialmente a far parte del prestigioso network VisionOttica, marchio italiano di eccellenza, premiato nel 2024 come miglior insegna d’Italia.

Un passo importante che unisce l’esperienza di sempre con una nuova visione orientata all’innovazione, alla qualità e ai servizi di ultima generazione.

Per festeggiare questo traguardo e condividere con clienti, amici e curiosi questa nuova fase, giovedì 24 aprile alle ore 18:00 si terrà un evento speciale, pensato come un vero e proprio momento di incontro, scoperta e stile. Un’occasione da non perdere per conoscere e lasciarsi sorprendere da una collezione esclusiva di occhiali.

Romeo Gigli Eyewear: dove il design incontra l’arte della visione

Protagonista la nuova collezione eyewear firmata Romeo Gigli, presentata in anteprima per l’occasione. Una linea di occhiali realizzati a mano, dallo stile raffinato e di tendenza, che unisce l’eleganza senza tempo del brand alla ricerca estetica più contemporanea. Occhiali da vista e da sole, per uomo e donna, capaci di esprimere personalità, gusto e carattere in ogni dettaglio.

Un punto vendita che guarda lontano

Il negozio di Via Argine Destro Calopinace, 46, si presenta oggi con un ambiente ampio, luminoso e accogliente, progettato per offrire ai clienti un’esperienza a 360 gradi. Qui trovano spazio tutte le categorie merceologiche: un ampio assortimento di montature da vista, occhiali da sole, lenti a contatto e accessori, con prodotti VisionOttica e delle migliori marche italiane e internazionali.

Ma la vera forza dello store sta nei suoi servizi: strumentazione all’avanguardia, attenzione alla persona, e soprattutto alta specializzazione in contattologia avanzata. Un punto di riferimento per chi ha esigenze particolari, come cornee irregolari o problematiche visive che richiedono soluzioni su misura.

I servizi che fanno la differenza

Oltre alla contattologia specialistica, VisionOttica L’Ottico di Fiducia offre:

controllo optometrico della vista ;

; consulenza professionale e personalizzata;

test dello stress visivo gratuito ;

; assistenza post-vendita;

Il tutto con l’obiettivo di garantire il massimo benessere visivo a ogni cliente.

“Siamo davvero felici di vivere questo nuovo capitolo e vogliamo condividerlo con tutti voi. L’inaugurazione del 24 aprile sarà un’occasione per presentarvi la nuova insegna e mostrarvi tutte le novità che abbiamo pensato per il vostro benessere visivo. Vi aspettiamo per brindare insieme!”

Pietro Vigile

Maggiori informazioni

Non prendere impegni: giovedì 24 aprile, ore 18:00, in Via Argine Destro Calopinace, 46 – Reggio Calabria.

Per info e aggiornamenti, seguici su Facebook, Instagram o visita il sito.