Low cost, in che giorni conviene volare. Mr Ryanair al Corriere: 'I maggiori sconti? A Trieste e Reggio'

Per Michael O’Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair, in Italia ci sono “milioni” di biglietti low cost. Ai microfoni del Corriere l’ad del vettore irlandese da poco arrivato anche a Reggio Calabria sostiene convinto la linea aziendale:

O’Leary interviene sulla polemica del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile del nostro Paese, che ha parlato di fine dei voli low cost.

Dichiara O’Leary:

“Lui deve rispettare la legge europea che stabilisce una cosa molto semplice : le compagnie aeree sono libere di fissare i prezzi. E non deve dire falsità. Parla di un oligopolio in Italia. Cosa non vera. Abbiamo il 36% del mercato. Le tariffe a 0,99 o 4,99 euro non si vedono più? È così. Ma sono stato io, due anni fa, a dire per primo che con il barile del petrolio a 80-100 dollari non sono più possibili i biglietti nemmeno a 9,99 euro, figurarsi più bassi. Ma abbiamo centinaia di migliaia, che dico, milioni di posti in vendita a meno di 29,99 euro”.

Prosegue il manager:

Spiega l’ad Michael O’Leary:

“La nostra offerta in Italia aumenterà del 10% nella stagione estiva 2024 (che nel trasporto aereo va da fine marzo a fine ottobre, ndr). In generale i prezzi saliranno del 5-10% non perché c’è un oligopolio, come dice il presidente dell’Enac, ma per tutti i problemi dovuti alle consegne degli aerei. Con quel 10% di offerta in più dobbiamo tenere a bada le tariffe. Abbiamo messo in vendita un maggior numero di sedili a cifre convenienti. Soprattutto a Reggio Calabria e Trieste. E in generale in tutte le nuove rotte. Nel periodo aprile 2023-marzo 2024 abbiamo trasportato 183 milioni di passeggeri nel nostro intero network che hanno pagato in media 44 euro a tratta. Questo vuol dire che alcuni hanno sborsato 200 euro, ma la maggior parte ha speso una cifra decisamente più bassa. I servizi extra come scelta del posto, bagaglio..? Parliamo di 20 euro, sempre in media, a passeggero. Quindi se consideriamo anche questa voce la tariffa media totale sborsata è stata di 64 euro”.