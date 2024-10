Luca Gallo: il personaggio che ha ridato entusiasmo e vittorie. Reggina in B

Luca Gallo ha vinto ancora. L’imprenditore romano, arrivato a Reggio quasi per caso, ha centrato l’ennesimo obiettivo del suo breve percorso alla guida della Reggina. “Voglio portare subito la Reggina in serie B e poi in serie A“. Una delle tante frasi diventate celebri del massimo dirigente, una delle tante promesse mantenute.

Ma riavvolgiamo il nastro.

“In data odierna sono state raggiunte le intese per la cessione del Club. Il closing sarà realizzato entro il mese di Gennaio 2019. Con riferimento agli stipendi dei calciatori e dei dipendenti afferenti le mensilità di settembre ed ottobre 2018, la società comunica di aver provveduto ad inviare i bonifici”.

Questo il brevissimo comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale della Reggina che di fatto apre una nuova era, in quel momento inimmaginabile per tutti. Uno sconosciuto per i tifosi amaranto che, al buio, paga due mensilità ai calciatori amaranto, prima ancora di acquisire le quote del club. Un gesto che consente alla Reggina di scendere in campo in quel 23 dicembre del 2018, scongiurando uno sciopero certo annunciato dai giocatori di allora.

Reggina-Trapani è la sua prima al Granillo ed è amore a prima vista con i tifosi. Il suo ingresso è vero trionfo con lo stadio intero che si alza in piede per applaudire il personaggio che ha salvato la Reggina di un probabilissimo fallimento. E si perchè prima ancora che il passaggio si ufficializzi, mette a posto la pesante pendenza con l’avvocato Grassani, il quale aveva avanzato istanza di fallimento con l’udienza già fissata per l’11 di gennaio.

10 gennaio 2019, Roma. Attesa e curiosità. L’imprenditore romano Luca Gallo, proprietario della holding M&G, è pronto a rilevare la società. E’ il giorno della firma, del passaggio delle quote dai Praticò all’imprenditore romano che nei messi successivi acquisirà in toto le quote anche di tutti gli altri soci, fino a diventare proprietario unico del club.

Riorganizzazione societaria e tecnica e ristrutturazione strutturale. Società militante nel campionato di serie C ma con la mentalità di categoria superiore. Realizzazione della nuova sede societaria in via Osanna, lo Store in piazza Duomo, rifacimento del manto erboso del Granillo e riattivazione del tabellone luminoso in curva nord. Il pullman personalizzato, l’acquisizione del centro sportivo S. Agata e soprattutto quella dello storico marchio.

Investimenti, ambizione, programmazione. La costruzione della squadra affidata al DS Taibi e consegnata ad un grande pilota come Mimmo Toscano. La serie B al primo tentativo ed ora… “Riportare la Reggina in serie A, è una questione personale che solo ad obiettivo raggiunto spiegherò, poi il mio compito sarà finito“.

I tifosi continuano a sognare…