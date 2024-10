“Reggina” d’Italia: gli amaranto meglio anche della Juventus

La Reggina può finalmente festeggiare la promozione in Serie B. Il Consiglio Federale ha ufficializzato ciò che era nell’aria già da qualche giorno, facendo letteralmente esplodere di gioia i cuori dei reggini che dopo anni di sofferenza sportiva, a seguito dell’arrivo del Presidente Luca Gallo, hanno finalmente potuto festeggiare una promozione meritata e conquistata sul campo, nonostante la pandemia causata dal Covid-19 che non ha permesso la conclusione effettiva della regular season 2019-20.

E’ una Reggina da record quella egregiamente condotta da Mimmo Toscano, e una delle incredibili imprese messe a segno dagli amaranto è quella dell’imbattibilità, durata ben 21 turni consecutivi. Fino alla gara disputata contro la Cavese (terminata 3-0), infatti, De Rose e compagni non hanno assaporato il cattivo sapore della sconfitta, riuscendo a conquistare il mese precedente (complice la vittoria della Lazio contro la Juventus per 3-1, il 7 dicembre 2019) l’unica squadra in Italia senza sconfitte nei campionati professionistici.

