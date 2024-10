Luca Gallo: ‘Reggina vanto ed orgoglio territoriale’

Ha parlato veramente di tutto il presidente della Reggina Luca Gallo ai microfoni di forzaroma.info. Una lunga chiacchierata che vi abbiamo già raccontato in altra pagina di giornale.

Leggi anche

C’è un passaggio assai significativo che riguarda i suoi obiettivi e l’importanza degli stessi per la città di Reggio Calabria e dei suoi tifosi:

“Riportare Reggio e la Reggina in Serie A significa riportare il vero sud ad altissimi livelli. E secondo me ce n’è bisogno. E’ una piazza con una tifoseria entusiasta, che vede la squadra e il calcio come rivalsa sociale, qualcosa di bello da portare fuori la Calabria. Un vanto e un orgoglio territoriale“.