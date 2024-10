Luce si, luce no. Il Duomo di Reggio Calabria si illumina di polemiche

di Vincenzo Comi – Esistono posti al mondo (molti) in cui i monumenti più importanti delle città rimangono sempre illuminati.

Per sempre intendiamo 365 giorni l’anno, 12 mesi su 12. Cattedrali, statue, musei, palazzi, fontane e così via che ‘godono’ di luce propria senza alcuna ingiustificata intermittenza.

Non parliamo di capitali o grandi città ma di piccoli centri che impreziosiscono le opere con specifiche luminarie regalando ai propri abitanti, nelle ore serali, una prospettiva diversa delle proprie vie, strade e piazze che animano soprattutto le zone più centrali.

La polemica, come sempre più spesso accade, esplode su Facebook. Sono sempre più numerosi infatti i post dei cittadini che propongono di illuminare il Duomo tutti i giorni. La gestione della Cattedrale, come ovvio, spetta alla Curia che a quanto pare intende illuminare il Duomo esclusivamente nei giorni festivi (solo alcuni).

Diversi gli appelli apparsi in queste ore.

“Le facciate di tutti i luoghi di culto (chiese cattoliche , protestanti, sinagoghe) sono tutte illuminate e non solo in occasione del Natale. Solo la facciata del Duomo di Reggio Calabria è rimasta vergognosamente ed inspiegabilmente al buio – scrive la professoressa Rita Spanò – Il fatto che anche la sera dell’Immacolata di quest’anno il Duomo sia rimasto al buio in occasione dell’accensione dell’albero da parte del Sindaco su richiesta del comitato Corso Sud, vuol dire che neanche quella dell’Immacolata è considerata una ricorrenza religiosa importante”.

E ancora “In una città che tenta in tutti i modi di rinascere a vita nuova – afferma Bruna Siviglia dell’associazione Biesse – sarebbe un segnale importante l’accensione delle luci, auspicio per una nuova speranza. Del resto questo è lo spirito del Santo Natale, un regalo bello alla nostra città”.

Il Duomo non è solo laicamente un monumento, ma anche una cattedrale, simbolo di fede cristiana e come tale distingue il tempo profano dal tempo sacro anche con la luce. Illuminare ogni notte la Cattedrale farebbe forse smarrire questa distinzione.

Tuttavia almeno nell’intero periodo delle festività religiose sarebbe il caso di illuminare, così come richiesto dai cittadini, il Duomo che darebbe ancora più decoro e valore ad una delle piazze più eleganti e più amate dai reggini.

Noi di CityNow, in questo caso, ci schieriamo a favore dell’illuminazione per l’intero periodo delle festività natalizie augurandoci che la Curia accolga l’invito di cittadini ed associazioni.