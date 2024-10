Ludos, il percorso dell’Academy. Il calcio a 11 contro la capolista Ravagnese

Un altro importante appuntamento quello con il calcio a 5 per la conquista dei play off

Continua l’esperienza dell’Academy Ludos, i baby neroarancio lunedì 11 febbraio a Melito hanno affrontato la Calcistica Spinella, disputando un ottima prova. La partita è terminata col punteggio di 3 a 3 con tripletta di Beatrice Iiriti. Siamo soddisfatti – le parole rilasciate dal responsabile della scuola calcio Domenico Iiriti– perché il lavoro che stiamo svolgendo sul campo sta portando agli obiettivi sperati.

Il risultato, in queste categorie, avendo come protagonisti dei bambini, è sinceramente l’ultima cosa che conta. Per noi sono prioritari gli aspetti educativi e formativi. Vedere nel terreno di gioco grande applicazione e correttezza dei nostri giovani talenti ci riempie di felicità, fornendoci le giuste motivazioni per andare avanti e continuare a sostenere con dedizione l’ambizioso progetto societario. Un ringraziamento particolare alla Calcistica Spinella per l’ospitalità offertaci».

Sabato 16 alle 14:30, invece, la prima squadra sarà di scena sul campo della capolista Ravagnese per il derby rionale di ritorno. La squadra del presidente Meduri viene da una bella vittoria fuori casa contro il San Roberto Fiumara con gol di Ventura per lui terza rete consecutiva. Il Miglior realizzatore è Vigoroso con 11 reti e già assegno all’andata nella vittoria per due a uno nei minuti di recupero con gol di Sartiano dopo che i neroarancio si erano portati in vantaggio con Barillà. Il Ravagnese sta viaggiando con il vento in poppa e dall’alto dei 49 punti risulta essere la migliore difesa del torneo con solo 13 reti subite ed avere la migliore media inglese +9. (mentre il miglior attacco è del Pellaro con 47 centri).

Striscia record di dieci successi casalinghi consecutivi su 10 partite giocate. In casa Ludos i ragazzi del duo Cutrupi-Lia sono ritornati alla vittoria contro il Borgo dopo un digiuno che durava da ben 9 incontri, capitan Pirrello e compagni in cuor loro, vogliono fare uno sgambetto alla leader indiscussa del campionato e interrompere così la sua imbattibilità stagionale tra le mure amiche. Arbitrerà Manuel Gatto della sezione di Lamezia Terme.

Altro appuntamento importante per la Ludos è quello di domani alle ore 18 presso i campetti Moscato dove si gioca una importante gara campionato Juniores Regionale di calcio a 5 fra la Ludos Vecchia Miniera e la Gallinese. In palio l’ultimo posto utile all’interno della griglia play off.