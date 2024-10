Ludos tra Scuola Calcio, prima squadra e Soccer Camp

Dopo la bella vittoria contro il Circolo Crucitti nella prima partita del torneo di primavera, organizzato dall’ASC, i Ludos kids si confermano anche nella seconda gara vincendo contro il San Gaetano Catanoso per 3 a 2 con doppietta di Beatrice Iiriti e gol di Marco Barbaro. L’incontro si è svolto mercoledi 6 marzo presso i campetti Mirabella di Vito. Al termine soddisfazione da parte di tutti, dei bambini tutti sorridenti e felici del risultato, del tecnico che ha la fortuna di avere un gruppo che lo segue e per i genitori che vedono i loro figli divertirsi e al contempo, insieme formare un unione solida e sincera che sta alla base dello spirito Ludos. Prossimo incontro martedì quando i piccoli neroarancio ospiteranno i pari età dell’Archi.

La prima squadra dopo la batosta di Bianco sconfitta per 5 a 1, ha solo un risultato per sperare di disputare i play out, di fronte il S. Michel squadra ormai salva e fuori dalla lotta play off (anche se non ancora matematicamente) ma che sicuramente risulta ostica da battere ne sa qualcosa lo stesso Bianco. Per la squadra di Gioia Tauro ottava posizione in classifica con 33 punti di cui la metà fuori dalle mura amiche. Il goleador è Mongiardo con 8 realizzazioni e a segno anche nella gara di andata che termino per 3 a 0 Sacco e Parrello gli altri due marcatori. Arbitrerà il sig. Carlo Alberto Frangella della sezione di Paola per lui prima gara in questo girone.

Vi ricordiamo inoltre che oggi alle 18:30 tutte le famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni e gli interessati hanno partecipato alla presentazione del primo “Ludos Soccer Camp 2019” presso il ristorante Élite sito all’interno dell’impianto sportivo di S. Antonio. Al termine della serata si è degustato un delizioso buffet insieme a momenti conviviali presso la sede della Ludos Vecchia Miniera ad Arangea dove vi è stata l’ormai consueta frittolata.

Pasquale Barreca