Ludos Soccer Camp 2019, sempre aperte le iscrizioni

A pochi mesi dalla chiusura estiva delle scuole, la Ludos Vecchia Miniera condotta dal presidente Adriano Minniti, rinnova l’invito a tutti i piccoli atleti della provincia reggina alla partecipazione del primo “Ludos Soccer Camp 2019”.

A chiunque fosse interessato verrà illustrata l’organizzazione generale del campus, le linee guida della didattica sportiva, la settimana calcistica, il menù dell’atleta, i laboratori di legalità ed autostima. Sarà inoltre un’occasione per chiarire dubbi e rispondere a domande comuni.

Si specifica che l’eventuale iscrizione al Camp non è vincolata all’associazione, potrà partecipare ogni ragazzo e ragazza dai 6 ai 13 anni. L’organizzazione generale è affidata ad Antonio Malavenda coordinatore del campus, in collaborazione con la psicologa Dott.ssa Graziella Arena per la parte riguardante i laboratori.