Ludos Soccer Camp 2019 – Iscrizioni ancora aperte

Si svolgerà presso l’impianto sportivo di S. Antonio in Reggio Calabria dal 10 giugno fino al 2 di agosto ed è riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni.

L’orario di accoglienza è tra le 7 del mattino e le 9, poi si comincia con l’attività motoria e coordinativa. Alle 11 circa pausa merenda ed a seguire le attività tecniche e tattiche del calcio. Tra le 13 e le 14 il pranzo.

Nel pomeriggio (dal primo luglio) dalle 14 alle 16 laboratori di autostima e legalità, a seguire tornei con la chiusura della giornata fissata per le 17.

Il campo estivo sarà seguito da uno staff tecnico qualificato con ben 12 istruttori, laureati in Scienze Motorie ed allenatori Uefa A, B e C. Tutti i partecipanti avranno una copertura assicurativa, merenda e pranzo giornaliero, 1 kit sportivo e come detto le attività laboratoriali.

Vi sono diverse proposte per quello che riguarda i pacchetti da acquistare e per ogni tipo di informazione ci si può rivolgere presso la segreteria del centro sportivo, oppure telefonando ai numeri: 328.8499165 – 366.5032866