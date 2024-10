Ludos Vecchia Miniera ha finalmente una “casa” tutta per se. Il dettaglio

Nasce “Casa Ludos”, l’associazione Sportiva e Culturale. Ludos Vecchia Miniera ha finalmente una Casa tutta per se. A darne notizia sono il Presidente Adriano Minniti e il Segretario Giovanni Cucinotta. Il Polo Sportivo situato in Centro Città a Reggio Calabria Zona Parco Lineare Sud discesa Vigili Urbani subito dopo passaggio a livello disponibile 24h su 24, struttura munita di parcheggio privato

Ospiterà le attività della Scuola Calcio Academy Ludos per i bambini dai 5 ai 12 anni, unite a quelle del Settore Giovanile di Futsal per i ragazzi dai 13 ai 19 anni, il tutto con la supervisione del Coordinatore Tecnico Mr Antonio Malavenda supportato da Istruttori Uefa B e C e da Prof. Motori.

Fornita di Segreteria interna, Servizio Bar/ristoro, Area ludica di intrattenimento, Servizio Dopo Scuola, Pulmino navetta disponibile su richiesta.

Per valorizzare le attività di Settore Giovanile di calcio a 9 e di calcio a 11, sono stati stipulati degli accordi di collaborazione con delle prestigiosissime Scuole Calcio della città con le quali vi sarà piena sintonia e sinergia per una programmazione formativa motoria e tecnica.

È possibile richiedere informazioni per le attività motorie e tecniche della Scuola Calcio e per l’affitto del campo da gioco per attività sportive al recapito telefonico 3792018000.