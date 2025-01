Reggio, grande festa per l’Open Day alla Ludoteca ‘Il Girasole’: il programma delle iniziative

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” invita grandi e piccini a partecipare all’Open Day della Ludoteca “Il Girasole“, un evento speciale organizzato per festeggiare insieme l’arrivo della Befana. L’appuntamento è per venerdì 3 gennaio, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso la sede della ludoteca in Via Nazionale Pentimele, 167 a Reggio Calabria.

L’evento sarà ricco di attività pensate per divertire e coinvolgere bambini di tutte le età. Tra le iniziative in programma:

Laboratori artistici : uno spazio creativo dove i piccoli partecipanti potranno esprimere la loro fantasia attraverso il disegno e altre attività manuali.

: uno spazio creativo dove i piccoli partecipanti potranno esprimere la loro fantasia attraverso il disegno e altre attività manuali. Laboratori sportivi : giochi e attività motorie per far divertire i bambini in movimento.

: giochi e attività motorie per far divertire i bambini in movimento. Musica e balli: un’occasione per scatenarsi a ritmo di musica e condividere momenti di gioia.

La Ludoteca “Il Girasole” si conferma un punto di riferimento per il divertimento e la crescita dei bambini, proponendo attività che uniscono gioco, educazione e socializzazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0965.46004.

Non perdete questa occasione per trascorrere un pomeriggio speciale in famiglia e accogliere insieme la Befana con un sorriso!