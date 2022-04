Reggio, la Luiss all'Ite Piria per discutere di legalità

Continuano le iniziative culturali all’Ite Piria di Reggio Calabria. L’ultima, in ordine di tempo, coinvolge la Luiss, Università Guido Carli, con il progetto "Legalità e Merito” nell’ambito dell’Educazione alla legalità.

Il tema del primo incontro che ha avuto luogo oggi, sapientemente articolato da Alessandra Mattoscio, docente tutor Luiss, insieme a due studenti dell’Università in presenza e ad altri studenti collegati da Roma, si è basato sull’ambiente e prevede altre due giornate di laboratorio dove i ragazzi saranno protagonisti indiscussi.

“È un progetto ambizioso e soprattutto in presenza. - ha aggiunto la vicepreside Patrizia Praticò - Stare insieme è importante. Abbiamo sposato il progetto con grande entusiasmo e consiglio a tutti voi ragazzi di sfruttare quest’opportunità in vista degli esami di maturità”.

A spiegare nel dettaglio l’iniziativa e le varie borse di studio erogate è stata Alessandra Mattoscio, dottoranda in diritto amministrativo.

“Siamo arrivati alla quinta edizione ed è per me un onore essere qui oggi. - ha detto la tutor - Si tratta di un momento importante e di diffusione della cultura della legalità. Osserveremo da questa lente il tema dell’ambiente, della sua tutela e dei beni culturali. La seconda lente è il merito. Il vostro merito. - ha proseguito parlando ai ragazzi - Sarà il vostro impegno infatti ad essere premiato. La Luiss eroga due borse di studio per chi sceglierà di iscriversi alla Luiss, superando il test d’ingresso. In più una borsa per ogni scuola partecipante e due borse se la scuola risulterà vincitrice”.