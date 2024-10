Lumaka Basket & Mindfulness: esperienza meravigliosa con la Dott.ssa Frattima

Due mesi di lavoro fondamentali per la scoperta di sè stessi e delle dinamiche del gruppo.

Potremmo riassumere così il percorso in cui la dottoressa psicologa Francesca Frattima ha guidato la nostra squadra U15: “un percorso fatto di sorrisi, di apertura, di condivisione e libertà” come detto dalla stessa Francesca che, in pochissimo tempo, ha tirato portato i nostri ragazzi alla scoperta di “piccoli particolari” sconosciuti anche a loro stessi.

In una celeberrima sentenza tratta da un verso di Giovenale si leggeva “mens sana in corpore sano” e, proprio in questo caso, non potremmo utilizzare espressione migliore per definire quello che è stato fatto in questi due mesi.

La Lumaka ringrazia la dottoressa Frattima per la fantastica avventura vissuta insieme, auspicando che sia solo l’inizio di una lunga strada da percorrere insieme perchè anche nello sport è necessario allenare la mente.