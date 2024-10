Lumaka, coach Geri: “Ottima prestazione contro la Viola. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Il coach della Lumaka Milo Geri, durante la conferenza stampa dopo la partita contro la Viola ha elogiato l’ottimo impegno dei giocatori biancorossi:

Abbiamo cercato di mettere in difficoltà gli avversari cambiando spesso la tipologia di difesa considerando che sono fisicamente più imponenti di noi, non potevamo giocare a uomo.

Un plauso a tutti i ragazzi entrati in campo che hanno dato l’anima. I ragazzi caratterizzati dall’assenza di Marco Laganà che è andato nella categoria che gli compete e senza Gianni Rugolo che non è nelle condizioni ottimali per poter giocare. Ribadisco abbiamo giocato bene, siamo stati sotto, poi siamo arrivati a pochi punti dai neroarancio.