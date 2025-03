Ospedale di Oppido, Giannetta: ‘Nessun trasferimento per i pazienti della lungodegenza’

Con la Delibera del 21 marzo, l'ASP conferma la permanenza della lungodegenza a Oppido Mamertina. Giannetta soddisfatto per l’esito positivo

“Nessun paziente attualmente ricoverato nel reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Oppido sarà spostato”.

È quanto dichiarato dal Consigliere regionale Domenico Giannetta, dopo la Delibera n°329 del 21/03/2025 del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, che conferma la permanenza dei posti letto per la lungodegenza nella stessa struttura sanitaria.

La Delibera risponde alla proposta di Giannetta

Giannetta ha sottolineato che la Delibera, che risponde a una sua proposta, arriva a meno di 48 ore dall’annuncio e in seguito all’indirizzo del Presidente Occhiuto. L’atto segna il successo di una convergenza politica regionale, mirata non solo a risolvere le questioni burocratiche, ma anche a rispondere alle esigenze delle comunità locali.

Le polemiche politiche e le risposte di Giannetta

Il Consigliere Giannetta ha anche commentato le polemiche politiche e gli attacchi che hanno cercato di intestarsi i risultati ottenuti. “I fatti parlano chiaro”, ha dichiarato Giannetta, sottolineando che i risultati raggiunti sono il frutto di una collaborazione tra il Presidente Occhiuto e la Direzione Generale dell’ASP, con una grande attenzione al fabbisogno delle comunità e nel rispetto delle normative di riferimento.

Lungodegenza di Oppido Mamertina classificata come Ospedale di Comunità

Giannetta ha spiegato che i posti letto per la lungodegenza dell’Ospedale di Oppido Mamertina sono stati classificati come posti di Ospedale di Comunità e che resteranno all’interno della stessa struttura sanitaria, che è destinataria dei fondi PNRR per i lavori di riqualificazione della rete territoriale dei servizi sanitari.

Ringraziamenti e soddisfazione per l’esito della proposta

Concludendo, Giannetta ha ringraziato il Presidente Occhiuto e la Direzione Generale dell’ASP per la sensibilità e la celerità con cui la sua proposta è stata accolta e tradotta in un atto formale.