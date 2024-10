L’Università Mediterranea prepara il tuo futuro

Dal 31 luglio al 28 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dei Dipartimenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’anno accademico 2017/2018:

Agraria

Laurea triennale e magistrale in:

• Scienze e tecnologie agrarie

• Scienze forestali e ambientali

• Scienze e tecnologie alimentari

Architettura

• Scienze dell’architettura (triennale) a numero programmato

• Architettura (magistrale) a numero programmato

• Architettura Restauro (magistrale)

Economia

• Scienze economiche (triennale)

• Economics (magistrale)

Giurisprudenza (magistrale)

Ingegneria

Laurea triennale in:

• Ingegneria dell’Informazione

• Ingegneria Civile – Ambientale

• Ingegneria industriale

Laurea magistrale in:

• Ingegneria Informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni

• Ingegneria Elettronica

• Ingegneria Civile

Completano l’offerta i sei corsi di dottorato e i due indirizzi, giudiziario-forense e notarile, della Scuola per le professioni legali.

Tutti i dettagli relativi a durata, piani di studio, livello di soddisfazione e tasso di occupazione dei corsi di laurea sono disponibili al link http://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php.

Per iscriversi, consultare il Manifesto degli studi e seguire le indicazioni del sito Web di Ateneo nella sezione dedicata alle iscrizioni e immatricolazioni:

http://www.unirc.it/studenti/immatricolazioni.php

La procedura guidata accompagna all’iscrizione, indicando le principali scadenze, le tasse, le agevolazioni sulla base dell’ISEE, da richiedere già ora ad uno dei CAF presenti sul territorio. Per assistenza contattare info.studenti@unirc.it, indicando nome, cognome e codice fiscale o rivolgersi all’Info Point Studenti – piano terra Lotto D della Cittadella Universitaria in via Salita Melissari- aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 – alle ore 12.30.

L’Info point fornisce assistenza anche al numero telefonico 0965.1691616.

Con la pubblicazione del nuovo bando sono stati ampliati gli interventi per garantire il Diritto allo studio. Saranno erogate borse di studio (con importo fino a 5.000 euro) a tutti coloro che presentano una dichiarazione ISEE fino a 23.000 euro e un valore ISPE non superiore a 50.000 euro. Aumentati i posti alloggio con l’aggiunta dalla seconda residenza universitaria di via Roma.

Garantito il trasporto urbano gratuito attraverso i bus dell’Atam. Inoltre: mensa, contributi di varia natura, premi per il conseguimento del titolo sono presenti nel bando al link http://www.unirc.it/studenti/bando_unico_concorsi.php.

Per chi sceglie la Mediterranea, corsi d’inglese gratuiti, oltre sessanta laboratori, quattro biblioteche e libero accesso alle strutture sportive: il campo di calcio a 5 e la palestra. In convenzione la piscina gratuita di Parco Caserta. Musica, teatro, coro e centinaia di manifestazioni culturali, accrescono le opportunità per gli studenti.

In collaborazione con l’Associazione Calabrese di Epatologia (ACE), da alcuni mesi è attivo nella Cittadella Universitaria il Presidio Medico, che eroga gratuitamente servizi di medicina generale, dietologia, psicologia e diagnostica.