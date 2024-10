Lutto in casa Reggina, calore e sostegno per il team manager

Dolore in casa Reggina per la scomparsa del papà del team manager Gaetano Iossa, questo il comunicato ufficiale della società: “Il presidente, il consiglio di amministrazione, i soci tutti, lo staff tecnico, i calciatori, il settore giovanile, la scuola calcio ed i collaboratori si uniscono al dolore del team manager Gaetano Iossa e la sua famiglia per la prematura scomparsa del padre Carmine. In questo difficile momento la Reggina 1914 è vicina a Gaetano con un caloroso abbraccio.

Le più sentite condoglianze anche da parte della redazione di City Now sport.