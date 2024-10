“M Boutique”: una nuova veste per lo store d’abbigliamento di Reggio Calabria

Un viaggio che dura da più di 50 anni. È quello di “M Boutique” che col tempo ha perso qualche lettera, ma ha acquisito molto prestigio in città.

“Era il 1964, quando Mariella e Demetrio aprivano le porte di Mary Boutique alla città di Reggio Calabria. Io e mio fratello Francesco ci siamo innamorati sin da ragazzi del lavoro dei nostri genitori”, confessa a cuore aperto Elisa , proprietaria dello store reggino.

“Era impossibile non notare il loro amore e la passione per ciò che facevano e che oggi, insieme a noi, continuano a fare”.

Una passione costruita in tanti anni di attività nel settore della moda, che hanno permesso ai gestori di acquisire una conoscenza tale da poter instaurare un rapporto di fiducia incondizionata con i clienti.

“Negli ultimi giorni eravamo molto tesi e preoccupati. L’impegno e il duro lavoro che la nostra famiglia ha sempre dimostrato è stato però riconosciuto ed apprezzato dai nostri amici e dai nostri clienti. Provo un’immensa felicità nel vedere che le nostre speranze non sono state disattese.”

M Boutique adesso ha una nuova veste pronta da mostrare alla Città dello Stretto.

La rivoluzione comincia proprio dall’insegna: “Lungo la strada abbiamo perso quale lettera, non più Mary Boutique, ma M Boutique. Non abbiamo perso la voglia di continuare questo lungo viaggio. Siamo pronti a ricominciare con tanta voglia di crescere e rendere felici i nostri clienti”.

Da oltre 50 anni da Mary Boutique tradizione e passione lavorano incessantemente al servizio dei clienti.

Non solo negozio d’abbigliamento dunque, ma una vera e propria icona della moda che propone ai reggini realtà consolidate sia per uomo che per donna.

Dinamicità, eleganza, praticità, senza trascurare la qualità, questo il motto dello store che potrete presto riabbracciare.

M Boutique è da sempre molto attenta alle esigenze dei clienti e proprio per questo non sono mancati, nel corso del tempo, gli sviluppi nel modo di approcciarsi alla moda: “Oggi il mondo della moda e dell’abbigliamento è profondamente cambiato. Internet ha reso l’intero settore molto più dinamico ma al tempo stesso più complicato. Cerchiamo costantemente di rimanere aggiornati ed al passo coi tempi senza mai perdere di vista la qualità della nostra offerta che ci ha sempre contraddistinto. Non nascondo che per me non è stato semplice entrare nei meccanismi dei social network, ma con l’amore e la perseveranza tutto è possibile”.

È possibile infatti trovare M Boutique sia su Instagram che su Facebook: “Si tratta di un modo per essere sempre più vicini ai nostri clienti – continua Elisa – Vi invito a visitare le nostre pagine per un’anteprima delle novità presenti in negozio e ovviamente vi aspetto qui da M Boutique”.

M Boutique è pronta a riabbracciarvi, non perdete la next opening, mercoledì 6 dicembre alle ore 18:00 in Via Aschenez 149 – 151.