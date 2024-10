“Maccarruni i casa”: tutto pronto a Gambarie per la 37ᵃ edizione della sagra

“Maccarruni i casa” il solo nome evoca nella mente di ogni calabrese una vivida immagine dei pranzi in famiglia. Sembra quasi di sentire il suono del sugo che sbuffa in pentola, l’odore di carne che dilaga per tutta la casa.

I maccheroni preparati in casa sono una vera e propria tradizione reggina tramandata di generazione in generazione. Gambarie d’Aspromonte anche per il 2019 organizza la sagra dedicata a questo particolare tipo di pasta.

Giunta alla sua XXVII edizione, l’iniziativa coinvolge, ogni anno, centinaia di ospiti che arrivano in montagna da tutta la provincia di Reggio Calabria.

QUANDO

L’appuntamento è per venerdì 16 agosto a partire dalle ore 19:30 a Gambarie d’Aspromonte, presso il bar ristorante “Il ritrovo”.

“Maccarruni i casa” è la sagra più longeva della Calabria. Sarà forse per i maccheroni calabri al ferro, i costi ridotti (3€ a porzione), l’intrattenimento musicale ed il karaoke.

L’iniziativa rientra nel ricco calendario dell’estate 2019 di Santo Stefano d’Aspromonte ed è stata resa possibile dal patrocinio del Comune e dalla partecipazione del Birrificio Reggino.