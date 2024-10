Maltrattati in classe dalla maestra, il Garante Mattia: “Vicini ai bambini ed alle famiglie”

Ed anche gli insegnanti che ogni giorno mettono passione e professionalità, il cui lavoro non può essere svilito da pochissimi loro colleghi che vanno nella direzione opposta. Infine, invitiamo le famiglie a cogliere ogni piccolo segno che possa testimoniare malessere dei propri piccoli e segnalarlo ai soggetti sociali o repressivi per scoprire eventuali tristi fatti, al fianco dei quali ci schieriamo manifestando ogni disponibilità».

«Esprimiamo vicinanza ai minori coinvolti e alle rispettive famiglie. Inoltre, non possiamo esimerci dal ringraziare i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Melito di Porto Salvo e dell’intero Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, così come il Gip, il Sostituto Procuratore e tutto il Tribunale di Locri.

A nome dell’Ufficio che guida, il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia interviene così sulla vicenda di cronaca che ha visto protagonista un’insegnante della scuola primaria di Palizzi Marina, sospesa cautelarmente per dodici mesi dal pubblico servizio a causa di violenze fisiche, verbali e psicologiche nei confronti di minori frequentanti l’istituto.

Il Garante spiega:

«É pesante trovarsi davanti a queste situazioni, come Ufficio diamo la nostra disponibilità a sostenere i bimbi coinvolti e le rispettive famiglie. Plaudiamo forze dell’ordine e magistratura non solo per la lunga ed articolata inchiesta e per l’opportuno relativo provvedimento, ma anche per aver risolto una pesante situazione con sensibilità e delicatezza.

Ancora, invitiamo gli insegnanti a continuare a dare il massimo come fanno quotidianamente, in modo tale da far emergere la qualità umana e tecnica della categoria ed isolare chi ne infanga l’onorabilità. Infine, sollecitiamo mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle maggiori ed ogni altra persona che abbia a cuore un bimbo o una bimba a non sottovalutare qualsiasi comportamento che possa destare sospetto di maltrattamenti di ogni genere, in modo tale che si possa intervenire celermente a tutela del loro benessere psico-fisico».