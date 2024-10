Malacrino: ‘Il presidente Gallo ha visitato il Museo. Ho ricevuto la maglia della Reggina’

Ospite di “Piacevoli Chiacchierate”, la rubrica curata dalla redazione di City Now, il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria Carmelo G. Malacrino che, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche di Reggina e del presidente Gallo:

“Il presidente Gallo ha visitato il Museo di Reggio Calabria ma non ci siamo incontrati. Ho avuto l’onore di ricevere la maglia della Reggina con il mio nome dietro qualche anno addietro e li ringrazio per questa sensibilità. Sono sicuro che potremmo portare avanti progetti comuni in un legame Museo-Sport che non coinvolge solo il calcio, ci sono state tante iniziative all’interno del nostro museo, come l’esposizione delle fiaccole olimpiche”.