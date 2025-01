Svincolo Maldariti, Rulli: ‘Nuovi lavori Anas per un aeroporto più accessibile’

“Finalmente sono iniziati i lavori presso lo svincolo di Maldariti da parte di Anas, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità di una zona strategica. Questo snodo rappresenta un tassello cruciale per agevolare l’accesso al nostro aeroporto, che, grazie ai nuovi voli recentemente attivati, sta diventando un motore di crescita esponenziale per il nostro territorio.” È quanto dichiara Guido Rulli, consigliere comunale di Reggio Calabria.

Prosegue Rulli: “Avevo sottolineato in Consiglio Comunale l’importanza di interventi come questo, ma non possiamo limitarci a quest’opera. È necessario migliorare anche la viabilità lungo la Strada Statale 106 (così come avvenne con le opere compensative per il tratto campo Calabro – Reggio Calabria volute dall’allora Governatore Scopelliti), che rappresenta un’arteria vitale per centinaia di cittadini. La mancanza di alternative praticabili rischia di mettere in seria difficoltà la popolazione in caso di emergenze.”