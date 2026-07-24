Calabria, malore durante un’immersione, muore turista tedesco di 61 anni

Un turista tedesco di 61 anni ha perso la vita nel pomeriggio, nelle acque antistanti il porto di Tropea, dopo essere stato colto da un improvviso malore durante un’immersione subacquea.

L’uomo stava partecipando a un’escursione di diving organizzata nelle acque della Costa degli dei quando si è sentito male durante l’attività. Una volta riportato a bordo dell’imbarcazione, alcuni medici presenti tra i partecipanti hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita.

Soccorsi immediati al porto di Tropea

Contemporaneamente è stata allertata la Capitaneria di porto di Tropea, che ha coordinato i soccorsi disponendo l’intervento dell’elisoccorso e di un’ambulanza del 118.

Raggiunto il porto, il personale sanitario ha proseguito senza sosta le manovre rianimatorie per circa 50 minuti. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantunenne.

Secondo quanto appreso, il turista era ospite di un resort di Simeri Mare, in provincia di Catanzaro, e aveva aderito a una delle escursioni subacquee organizzate con partenza da Tropea. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria di porto per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Fonte: Ansa Calabria