Mercato di Palmi, muore un giovane commerciante colto da un malore

L’uomo si trovava nell’area mercatale quando si è accasciato davanti a colleghi, clienti e passanti. Immediata la richiesta di aiuto ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Tragedia questa mattina al mercato cittadino di Palmi. Un giovane commerciante, secondo le prime informazioni di origine marocchina, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso.

L’uomo si trovava nell’area mercatale quando si è accasciato davanti a colleghi, clienti e passanti. Immediata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia di Stato. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore, ma saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire con precisione quanto accaduto.

La notizia ha scosso profondamente il mercato e l’intera comunità di Palmi. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.