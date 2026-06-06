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Mercato di Palmi, muore un giovane commerciante colto da un malore

L’uomo si trovava nell’area mercatale quando si è accasciato davanti a colleghi, clienti e passanti. Immediata la richiesta di aiuto ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

06 Giugno 2026 - 14:41 | Redazione

Ambulanza Croce Gialla,

Ambulanza Croce Gialla, 118

Tragedia questa mattina al mercato cittadino di Palmi. Un giovane commerciante, secondo le prime informazioni di origine marocchina, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso.

L’uomo si trovava nell’area mercatale quando si è accasciato davanti a colleghi, clienti e passanti. Immediata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia di Stato. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore, ma saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire con precisione quanto accaduto.

La notizia ha scosso profondamente il mercato e l’intera comunità di Palmi. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.

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Palmi Cronaca

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