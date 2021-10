Maltempo, allerta rossa in Calabria per domenica 24 ottobre

Il dipartimento della Protezione Civile ha segnalato allerta rossa in particolare per le zone 4 e 8, ovvero la provincia di Reggio Calabria

Le previsioni meteo per il weekend 24-25 ottobre mostrano che il maltempo tornerà su tutta Italia, con il rischio di fenomeni estremi soprattutto al Centro e al Sud. La causa è il passaggio della perturbazione già attiva sull'Italia, mentre ne arriverà un'altra associata a una circolazione ciclonica.

Ciò determinerà un importante peggioramento nel corso della giornata di domenica a partire dalle Isole maggiori e dalla Calabria, dove è concreto il rischio alluvioni e nubifragi. Per domenica 24 ottobre, il dipartimento della Protezione Civile per la Calabria ha segnalato allerta rossa in particolare per le zone 4 e 8, ovvero la provincia di Reggio Calabria.

Proprio tra il 24 e l'inizio l'inizio della prossima settimana ci sarà il rischio di un ‘medicane' (cioè un uragano mediterraneo) che, spiega ilMeteo.it, "potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese.