Maltempo in Calabria, atrio cede per la forte pioggia: chiusa una scuola

La scuola è stata subito chiusa ed il Comune ha predisposto un servizio di scuolabus per riportare a casa gli alunni

La forte pioggia che cade sul vibonese ha provocato il cedimento parziale dell’atrio retrostante del plesso scolastico di via Marconi a Capistrano (Vibo Valentia).

La scuola è stata subito chiusa ed il Comune ha predisposto un servizio di scuolabus per riportare a casa gli alunni.

Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo del sindaco Marco Martino con il dirigente scolastico e con i tecnici incaricati per verificare lo stato dei luoghi e accertare la stabilità della struttura.

“Mi sono sentito con il dirigente – ha detto il sindaco – e in mattinata effettueremo un sopralluogo insieme a tecnici e ingegneri per valutare la situazione e la stabilità dell’edificio. Interverremo con procedure di somma urgenza per ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi, affinché i nostri bambini possano studiare in completa sicurezza”.

Fino a nuove disposizioni il plesso di via Marconi resterà chiuso. Nel frattempo l’Amministrazione comunale sta valutando anche eventuali soluzioni temporanee per garantire la continuità didattica degli studenti qualora i tempi di ripristino dovessero prolungarsi.