Maltempo a Reggio, i consiglieri di Forza Italia: 'Questo Comune è una vergogna'

“È triste, ma vero. A Reggio Calabria non si riesce più a gestire neppure un banale temporale . E succede da tanti, troppi anni. Ma non prova vergogna questa Amministrazione comunale? Con quale coraggio consiglieri di maggioranza, delegati, assessori e sindaci, guardano in faccia i propri concittadini e provano a convincerli che vada tutto bene e che sia tutto normale? La Città non ha più niente di normale! E basta il primo temporale a ricordarcelo bruscamente, mandando in tilt ogni zona. Questa Amministrazione è davvero una vergogna senza fine. Si passa con enorme facilità dal non avere acqua nei rubinetti delle case a ritrovarsi sottacqua a causa della pioggia. La Giunta dovrebbe assumersi la responsabilità di accettare il fallimento e dire basta, fare un passo indietro, per amore dei reggini”.

A dirlo sono i Consiglieri comunali reggini di Forza Italia, in una nota congiunta a proposito dei grandi disagi e dei danni che i reggini sono costretti a subire e sopportare anche a causa banalmente delle intemperie.

“Neanche a farlo apposta, con un comunicato-denuncia del Consigliere Caridi, nei giorni scorsi avevamo preannunciato questo possibile stato di cose, a dire il vero facilmente prevedibile in quanto sotto gli occhi di tutti. Ma non dell’Assessore al ramo, o del resto della Giunta, o dei vari delegati dei settori, o tanto meno del Sindaco (sia quello ufficiale che quello ufficioso), che negano l’evidenza e si permettono anche il lusso di rispondere con arroganza e sfrontatezza. E lo fanno perché in questa Città ogni problema sta diventando normalità. Ormai la maggior parte dei reggini è assuefatta all’emergenza, alla precarietà, all’abbandono, alla noncuranza, al non-servizio. E non va assolutamente bene.

E non è tollerabile che si paghino tasse per servizi non resi. Danno e beffa a Reggio Calabria ormai camminano di pari passo: nessun servizio e tasse alle stelle. INACCETTABILE. I cittadini sono arrabbiati, scoraggiati, demoralizzati, sono arrivati al limite della sopportazione. Ma questo non basta. Occorre una presa di coscienza forte da parte dell’attuale Amministrazione comunale, che invitiamo a gettare la spugna, prima che Reggio vada definitivamente KO”.