Maltempo, Sbarra a Reggio: ‘In corso l’istruttoria per lo stato di emergenza’

Luigi Sbarra interviene sul maltempo che nelle ultime settimane ha colpito la Calabria la scorsa settimana. Lo fa da Reggio Calabria, a margine della tappa del Treno del Ricordo, dove ha rappresentato il Governo.

Il riferimento è ai danni provocati dalle mareggiate e dall’ondata di maltempo che ha interessato diverse aree del territorio regionale, soprattutto la fascia tirrenica.

Leggi anche

“È in corso l’istruttoria della Protezione civile nazionale e regionale che è la condizione per riconoscere anche lì lo stato di emergenza. Sapete che al primo decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nelle ore proprio successive alla ondata di maltempo, alle mareggiate del ciclone Harry, è seguito un secondo decreto già approvato che stanzia un miliardo e cento milioni di euro per operare i primi ristori ed avviare le fasi di ricostruzione”.

Il sottosegretario ha spiegato che l’iter tecnico è già partito. L’istruttoria della Protezione civile rappresenta il passaggio necessario per l’eventuale riconoscimento dello stato di emergenza anche per i territori colpiti in Calabria.

Nel frattempo, il Governo ha già adottato due provvedimenti. Il primo immediatamente dopo l’ondata di maltempo. Il secondo, già approvato, prevede uno stanziamento complessivo di 1,1 miliardi di euro destinati ai primi ristori e all’avvio delle opere di ricostruzione.