Reggio, tutto pronto al Museo diocesano per i laboratori creativi per bambini

Caccia al tesoro e "scavi archeologici" tra le opere d'arte sacra, creazioni in carta crespa e giardini di riciclo: il programma completo

Al via al Museo diocesano l’ormai consueto appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte.

Ai bambini dai 5 ai 10 anni sono dedicati gli appuntamenti settimanali di venerdì 12, 19 e 26 giugno e di venerdì 3 e 10 luglio, occasione per imparare giocando, facendo esperienza del Museo in modo divertente assieme allo staff dei Servizi educativi.

Il programma

Venerdì 12 giugno h 15,30-18,30 si partirà con il laboratorio Erbario d’Arte: creazioni in carta crespa ispirate ai motivi floreali presenti nelle opere d’arte.

Venerdì 19 giugno h 15,30-18,30 sarà la volta di Custodi di aria, acqua, terra e fuoco: percorso sensoriale e creativo alla scoperta dei 4 elementi naturali presenti all’interno del Museo.

Venerdì 26 giugno h 15,30-18,30 l’attività Crea il tuo spazio al Museo vedrà i bambini coinvolti nella creazione di un ‘giardino’ a loro misura, con sagome e un diorama realizzati con materiali di riciclo.

Venerdì 3 luglio h 15,30-18,30 con Il piccolo archeologo del sacro i bambini saranno coinvolti in una caccia al tesoro ed esperienza di ‘scavo archeologico’ tra le opere d’arte esposte, con laboratorio creativo finale.

Venerdì 10 luglio h 15,30-18,30 l’attività Bestiario d’Arte inviterà i bambini a osservare le opere d’arte ‘con occhi nuovi’ alla ricerca degli animali raffigurati per poi creare un ‘bestiario’ ad esse ispirato.

Laboratorio d’argilla per ragazzi dagli 11 ai 13 anni

Ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Museo diocesano martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio h 10-12 proporrà un Laboratorio d’argilla per imparare a modellare e colorare una scultura in argilla liberamente ispirata ad un’opera esposta in Museo.

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Il Museo diocesano, attraverso un team di educatori qualificati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte a bambini e a ragazzi, al fine di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori (a numero chiuso) si contatti il n. 3387554386 anche via WhatsApp.