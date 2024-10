Mamma Rai omaggia ancora l’artista reggino Giacomo Battaglia

Continuano le attestazioni di affetto a livello nazionale in ricordo dell’artista reggino Giacomo Battaglia, scomparso lunedì 1 aprile.

Mamma Rai omaggia ancora Giacomo Battaglia questo pomeriggio in diretta.

Di seguito il post Facebook fatto dal fraterno amico Gigi Miseferi che informa ed invita tutti a guardare Rai 1 ringraziando anche i giornalisti per l’attenzione rivolta al suo grande amico.

“Dopo, “La Vita in diretta” (Rai1), il “Tg2” e il “Tg3”, oggi sabato 6 aprile alle ore 17,10 Giacomo verrà “ricordato” in diretta su RAI 1, nel programma “Italia Sì” condotto da Marco Liorni. Un Grazie di Cuore a Tutta la Redazione per la sensibilità e la vicinanza, esteso a Tutte le Testate giornalistiche Nazionali e Locali e Siti Web d’Informazione che hanno dedicato ampio spazio all’Artista Giacomo Battaglia”.