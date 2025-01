Prodi: ‘Il campo migranti si poteva fare in Calabria’. Mancuso: ‘Battuta offensiva, chieda scusa’

"Prodi ha sragionato. Capita a chi non ha argomenti seri per attaccare il Governo e a chi quando poteva fare, e a lui non sono mancati incarichi e distintivi, non è riuscito in alcunché", la replica del presidente del Consiglio Regionale Mancuso

“Lo stesso campo volendo lo poteva fare in Calabria, non c’era nessun bisogno di farlo in Albania se non per dire abbiamo mandato gli immigrati all’estero. E’ stata propaganda, la politica dell’immigrazione deve essere seria e non con questi giochi di propaganda”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi intervistato su Tv 2000 nella trasmissione “Di Bella sul 28”.

Filippo Mancuso, Presidente Consiglio Regione Calabria

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha criticato duramente le dichiarazioni di Romano Prodi, che aveva suggerito ironicamente di realizzare un campo profughi in Calabria piuttosto che in Albania.

Mancuso ha dichiarato: “Il già presidente Romano Prodi ha sragionato. Capita a chi non ha argomenti seri per attaccare il Governo e a chi quando poteva fare, e a lui non sono mancati incarichi e distintivi, non è riuscito in alcunché.

Ma per la sua battuta sulla Calabria circa il campo profughi, che denota un forte pregiudizio antimeridionale prima che un offuscamento della ragione, semplicemente dovrebbe chiedere scusa”.