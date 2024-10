Mangià RC aperto fino a tarda notte: gusta la pizza di alta qualità

Mangià RC resterà aperto fino a tarda notte, con l'offerta culinaria caratteristica di una pizza raffinata e deliziosa. E non solo

Mangià RC comunica il nuovo orario estivo. A partire da oggi, il locale sito in Via Tommaso Campanella (alle spalle di Piazza Camagna) resterà aperto fino a tarda notte, con l’offerta culinaria caratteristica di una pizza raffinata e deliziosa.

Mangià RC rispetta infatti la tradizione, aggiungendo quel tocco in più per far si che i suoi prodotti divengano ‘unici’ e facilmente distinguibili da tutti gli altri.

Per la prima volta, i reggini potranno gustare anche la pizza al pesce: salmone, tonno, spatola, pesce spada ma anche cozze e gamberetti.

Da Mangià RC il nuovo concetto di panificazione abbinato alla ristorazione.