Manichino senza testa sulle scale del Consiglio Regionale: “FEM.IN” rivendica l’azione

Volto coperto e vernice al seguito, alcuni giovani nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, hanno depositato sulle scale della sede regionale di Reggio Calabria, un manichino di donna senza testa. Le scale sono state, in seguito, imbrattate di rosso ‘sangue‘.

L’evento non è di certo casuale dato che oggi, al Consiglio Regionale della Calabria si discute la proposta di legge per l’introduzione della doppia preferenza di genere.

Gli agenti della Digos hanno già avviato le indagini di quella che sembra un’azione fulminea che non ha dato il tempo alle guardie in servizio di intervenire. Gli autori non sono stati ancora fermati, ma dalle descrizioni l’atto sarebbe stato messo in atto da un uomo ed una donna. Nel frattempo in un post su facebook il coordinamento FEM.IN cosentino rivendica il gesto.