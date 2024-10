Manifestazione nazionale Cgil, Cisl e Uil: cresce l’adesione da parte di comuni, c’è anche Trebisacce

L’Amministrazione comunale di Trebisacce aderisce alla manifestazione nazionale, organizzata delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, prevista per giorno 22 giugno a Reggio Calabria, incentrata sui temi del lavoro, della crescita e dello sviluppo del Sud.

“Saremo presenti – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo – sia per manifestare il nostro sostegno politico attraverso la partecipazione diretta all’iniziativa delle organizzazioni sindacali, sia per testimoniare l’importanza della sollecitazione delle coscienze civili e democratiche non solo dei cittadini, dei lavoratori, dei precari e di tutti coloro che credono nelle infinite potenzialità della nostra regione, ma soprattutto delle forze politiche e di coloro che ricoprono incarichi istituzionali e rappresentativi. C’è bisogno in Calabria di una forte reazione!

Una reazione contro la demagogia e il populismo dilagante, contro questo governo incapace di risolvere i problemi, che ha finito per annichilire i cittadini con provvedimenti assistenziali, sottraendosi al proprio obbligo di risolvere le problematiche che vanno sempre più aggravandosi.

Il Comune di Trebiacce è al fianco delle istituzioni, dei lavoratori, della Chiesa, delle associazioni e delle forze politiche e sociali impegnate a riaprire la vertenza Calabria, la vertenza Sanità, la vertenza sul consolidamento dei territori, la vertenza legata ai temi del sociale. É giunto il momento, ora come non mai, di voltare pagina. Perciò è necessario che tutti partecipiamo, al fine di avere e dare speranza di cambiamento per i nostri cittadini, per il nostro territorio, per la nostra regione”.