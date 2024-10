Presentato il libro di poesie “Dille che l’ami” di Demetrio Mannino

È stato presentato nei locali della libreria AVE di Reggio Calabria, alla presenza di un folto pubblico, il volume di poesie “Dille che l’ami”, edizioni gruppo Sigem, con espressioni artistiche di Francesco Logoteta, del poeta Demetrio Mannino. Ha moderato e condotto l’incontro la dr.ssa Irene Calabrò, già assessore alla Cultura della città di Reggio Calabria, ha letto i brani di alcune poesie la prof.ssa Roberta Cullari e hanno fatto da cornice all’incontro i musicisti dell’orchestra “Corde libere”, con il maestro Alessandro Calcaramo, accompagnato da Gino Mattiani e con la partecipazione straordinaria di Santina Spezzano, Vittoria Suraci e Antonio Cilione. Nella silloge l’autore ha offerto, con un cantico affamato d’amore, una lezione di vita accompagnata da un generoso trasporto di emozioni, che, con delicata dolcezza, si trasforma in raffinati versi che conducono per mano il poeta e lo portano a esprimere con profondo e spontaneo coinvolgimento i turbamenti procurati dal vero amore. L’amore, infatti, è il linguaggio universale dell’anima. Senza punti di riferimento l’uomo, l’intera umanità brancola nel buio. Un buio, ha precisato Demetrio Mannino che, oggi più che mai, la società ci propina con estrema brutalità, come tanti testi di canzoni provocatorie e fuori dagli schemi artistici. In questo contesto la forza della cultura e dell’amore insito nella poesia potrebbe risultare rivoluzionaria; dovrebbe rappresentare la base per un nuovo umanesimo, una nuova visione di concepire i rapporti umani. Questo è uno dei tanti messaggi, aldilà dell’elegante e sofferto rapporto intimistico, che l’autore offre con le sue poesie. Nei versi accorati di Demetrio Mannino, com’è stato sottolineato dalla dr.ssa Irene Calabrò e dagli interventi della prof. Caterina Trecroci, presidente del consiglio comunale della città di Villa San Giovanni e dallo scrittore Giovanni Suraci, l’amore e l’amore universale con tutte le sue sfaccettature, è l’elemento cardine su cui poggia la vita. Il poeta Mannino ha concluso anticipando che farà un tour in tutta Italia per la presentazione del volume, i cui introiti saranno devoluti a scopi benefici, precisando inoltre che la silloge è la prima di una trilogia in corso di preparazione. Il tour sarà arricchito dalla presenza della magnifica orchestra “Corde libere” del maestro Alessandro Calcaramo, che con le sue partecipazioni artistiche, condivise da giovani musicisti di grande talento, rappresenta un’eccellenza della nostra amata terra.