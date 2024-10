Manovra, Irto: “Colpiti i più poveri, Sud dimenticato dal Governo”

“In una fase storica difficile come poche altre, con le famiglie messe in ginocchio dal caro bollette e dall’aumento dei beni al consumo, con migliaia di imprese, soprattutto medio-piccole, che rischiano di dover chiudere i battenti per l’aumento dei costi delle materie prime,

il governo Meloni arriva, con l’acqua alla gola a presentare una manovra del tutto insufficiente, non in grado di aiutare i cittadini e i lavoratori in difficoltà e, anzi, assolutamente iniqua”.

Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Nicola Irto componente dell’ufficio di presidenza del gruppo dem.