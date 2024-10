Manuel Agnelli in Calabria per un unico concerto

Il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico. Una sola data in Calabria, scopri di più

‘An Evening with Manuel Agnelli’: il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico. Un solo concerto in Calabria, Agnelli si esibirà il 24 aprile al Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza).

Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Manuel sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.

I biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.