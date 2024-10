Reggio, manutenzione scuole Metro City: al via il nuovo servizio Castore

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha attivato, per tramite la società Castore, il servizio di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici di competenza dell’Ente. Nel corso di una riunione, organizzata in web call, sono state fornite, ai dirigenti scolastici, le indicazioni e i termini del servizio.

Hanno preso parte il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il dirigente del settore Edilizia, Giuseppe Mezzatesta, i rappresentanti di Castore e i rappresentanti degli istituti scolastici secondari dell’area metropolitana. La riunione fa seguito alla convenzione approvata da Palazzo Alvaro con Castore lo scorso mese di maggio, e riguarda un nuovo sistema di segnalazione di interventi di manutenzione ordinaria che gli istituti scolastici secondari potranno effettuare direttamente alla società.

“Il servizio prenderà il via dall’uno novembre – ha specificato Mezzatesta – e riguarderà 73 scuole secondarie, comprese il Conservatorio di musica e l’Accademia di Belle Arti. Si tratta di attività di manutenzione ordinaria che già è in atto per i palazzi istituzionali. I dirigenti scolastici, attraverso il portale web della società Castore, potranno aprire una segnalazione di intervento ordinario e riceveranno, tramite email, la presa in carico e seguire l’andamento della procedura.

Castore, in base alla gravità o estrema urgenza della richiesta della scuola, potrà intervenire direttamente, oppure attendere una nostra valutazione e successivamente attivarsi”.

Questo nuovo sistema – ha concluso – faciliterà un po’ tutto, dalla tracciabilità storica dell’intervento, garantendo economicità e velocità di intervento”.