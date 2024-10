Manutenzione stradale a Reggio, Castorina: ‘Interventi urgenti per Archi e Terreti’

Ad affermarlo è l’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale a Reggio Calabria e componente della Direzione Nazionale del Pd.

“Ho segnalato al settore Lavori Pubblici i disservizi che da troppo tempo si riscontrano sul manto stradale di Archi e Terreti nella necessità di intervenire subito ed in modo risolutivo. Mi sono interfacciato con l’assessore al ramo Rocco Albanese il quale con disponibilità ed impegno ha già messo in programma una serie di interventi necessari nelle zone interessate ai quali si aggiungono quelli già operativi sulle fiumare necessarie per fare fronte ad un tema sensibile e presente nel programma elettorale di Giuseppe Falcomatà Sindaco. Proseguiremo il nostro impegno in difesa delle periferie ed a tutela dell’ambiente nell’auspicio e nella necessità di concretizzare fatti e non solo annunci.

Nelle prossime settimane – conclude Castorina – ho chiesto un focus sulle opere incompiute perché, se da un lato è stato importante attrarre finanziamenti, è arrivata l’ora di sbloccare i cantieri e mettere a sistema l’importante lavoro di programmazione fatto in questi anni”.