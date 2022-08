Alla Marcialonga Gambarie 2022 corrono tutti, nessuno escluso

Tutto pronto per la 38^ edizione della corsa più attesa dell’estate reggina. La Marcialonga Gambarie 2022, organizzata dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, patrocinata dal Coni e dal Cip Calabria e autorizzata dalla Fidal Calabria, si prepara a vivere una straordinaria edizione. La manifestazione podistica aspromontana riesce ancora una volta a stupire tutti. La tradizionale corsa di metà agosto, all’interno del meraviglioso Parco Nazionale dell’Aspromonte, propone in questa edizione tante novità, un rinnovato entusiasmo e la voglia di coinvolgere tutti. Una manifestazione che, inoltre, ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze, l’unicità e la straordinaria capacità del Parco di donare benessere e generare comunità. La storica 4 km in percorso misto, nata grazie all’intuizione dei dirigenti Aics, partirà Giovedì 18 Agosto alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, infatti, propone tante novità che puntano a coinvolgere tutti, nessuno escluso. Si parte con il contest “Marcialonga in Famiglia” aperto alle famiglie per far correre e gioire insieme genitori e figli. Prima dello start, il saluto delle Istituzioni e delle associazioni che, anche in questa stagione, sono riusciti a riproporre questa grande e attesa manifestazione. Interverranno il sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte dott. Francesco Malara, grande protagonista di questa straordinaria estate a Santo Stefano D’Aspromonte, il presidente del Coni Calabria avv. Maurizio Condipodero, il Presidnete del Cip Calabria dott. Antonello Scagliola, le associazioni, i volontari e i tantissimi partner che hanno scelto di sposare il progetto culturale, sportivo e sociale del Csi di Reggio Calabria. Le iscrizioni alla corsa sono aperte (clicca sul link per iscriverti subitohttps:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmXBBf8bljiEnHCz1MZqm7VXMg8Pme5cDdYuJIqkRalxe6RA/viewform?usp=send_form ) e proseguiranno anche dalle ore 9.00 del giorno della gara presso gli stand Csi siti in Piazza Mangeruca a Gambarie. Il percorso, il medesimo degli scorsi anni, partirà da piazza Mangeruca, passerà dal ponte località “Passo della Troja” e arriverà fino alla pista di sci, accanto alla zona di partenza della seggiovia. Tutti i partecipanti alla corsa riceveranno la maglietta della giornata, il pacco gara e tante sorprese alla partenza. Al termine della corsa, premi per diverse categorie, ristoro e gadget per tutti. Novità del 2022 saranno anche la “Junior Marcialonga Cup”, aperta ai bambini dai 2 ai 12 anni e la “Marcialonga in Compagnia”, passeggiata accompagnata (volontario Csi) per gli over o per chi ha difficoltà a percorrere il percorso, tra i sentieri del meraviglioso Parco Nazionale dell’Aspromonte. Per ulteriori info, per consultare il regolamento tecnico e le mappe della corsa, basta visitare il sito www.csireggiocalabria.it dove sarà possibile anche approfondire i dettagli di tutte le iniziative Csi all’interno del progetto GAMBARIEèSPORT 2022. Dal Tennis alla Montain Bike, il Padel, la Pallacanestro ed infine il Calcio. Eventi che, grazie alla rete messa in campo e alla passione di attenti dirigenti sportivi, rappresentano per il territorio Aspromontano e per l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria grandissime occasioni per vivere i veri valori dello sport Vi aspettiamo!